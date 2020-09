PM detêm trio por suspeita de tráfico em Volta Redonda

Matéria publicada em 24 de setembro de 2020, 11:30 horas

Dois homens, de 19 e 27 anos foram presos; um menor, de 17, apreendido

Volta Redonda – Dois homens, de 19 e 27 anos, e um jovem, de 17, foram detidos pela PM nesta quarta-feira (23), no bairro Retiro, em Volta Redonda, por suspeita de tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Militar, 265 pinos de cocaína; 142 trouxinhas de maconha; 02 pés de maconha; 01 caderno de contabilidade; 03 frascos de loló; 01 rádio transmissor; 01 aparelho celular e R$58,00 em espécie, foram apreendidos com os suspeitos, na Rua 31 de Março, após denúncia de tráfico.

A PM afirma que parte do material foi encontrado com dois suspeitos em uma viela, e parte com o terceiro suspeito em uma área de mata, após cerco.

O trio foi encaminhado para a 93ª DP (Volta Redonda). Segundo a PM, todos foram autuados nos artigos 33 e 35 da lei 11.343/06 (Tráfico e Associação ao Tráfico de Drogas). Dois permanecem presos e o menor, apreendido.