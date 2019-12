PM distribui brinquedos em áreas carentes

Matéria publicada em 26 de dezembro de 2019, 06:04 horas

Volta Redonda – Policiais militares do 28° Batalhão entregaram presentes para crianças que mora em condomínios do projeto Minha Casa, Minha Vida, em Volta Redonda. A ação fez parte do projeto “Criança ainda mais feliz”, criado pelo comando da unidade.

O alvo foram crianças dos condomínios localizados nos bairros Três Poços e Santa Cruz. Em Três poços, policiais do GAT organizaram a festa. No Santa Cruz, foi a comandante Luciana Oliveira e a P5 que fizeram a diversão dos pequenos.

“Foi muito gratificante entregar presentes para aquelas crianças carentes, que muitas vezes estão bem próximas do tráfico local e pouco tem a receber de suas famílias”, disse a comandante.