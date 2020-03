PM é atacado por jovem ao tentar desfazer aglomeração em Pinheiral

Matéria publicada em 28 de março de 2020, 08:58 horas

Pinheiral – Um homem, de 24 anos, foi preso na madrugada deste sábado, na Rua Chico Mendes, no Parque Maíra, em Pinheiral, pelo crime de perturbação do sossego. Segundo a PM, após receber ligações com diversas denúncias, onde populares reclamavam de som alto e tumulto, uma equipe da PM foi ao local.

Ao chegar no endereço, a PM encontrou um veículo com som alto estacionado na rua, com as mesmas características da denúncia.

De acordo com a ocorrência, o proprietário do veículo, muito exaltado, tentou agredir a PM, tentando inclusive, tomar o armamento dos policiais durante a abordagem. A PM afirma que o suspeito foi instigado pelas testemunhas a continuar a agressão. Com isso, foram feitos disparos de advertência para conter o suspeito.

Ainda de acordo com a PM, mesmo assim o suspeito seguiu tentando agredir o policial, que sem outra alternativa atirou na perna do jovem.

Após o disparo, o suspeito foi socorrido para o Hospital São João Batista por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). De acordo com a PM, após consulta no sistema, foi observado que o suspeito possui passagem por lesão corporal em 2017, pela 101ª DP (Pinheiral).