PM e Guarda Municipal divulgam resultado de operação em Volta Redonda

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2019, 08:49 horas

Volta Redonda- A Polícia Militar e a Guarda Municipal realizaram uma operação em Volta Redonda neste fim de semana. A PM divulgou o resultado da ação em diversos bairros e pontos estratégicos do município. A operação prendeu dois homens, sendo um foragido da justiça e outro foragido do Degase, além de autuações a motocicletas irregulares.

No bairro Santa Cruz, a operação realizou 64 abordagens e 04 autuações. No Aero foram 20 autuações e uma moto removida ao depósito público, também 10 automóveis abordados e sem alteração. Um foragido do Degase e outro foragido da justiça foram presos e levados para 93ª DP pela Polícia Militar.

Já na rotatória em frente ao Cemitério Portal da Saudade, na Rodovia dos Metalúrgicos, 23 motos foram abordadas, sendo que 02 foram autuadas por documentação atrasada e 02 autuações por não possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Foram apresentados condutores habilitados e as motos foram liberadas após a autuação.