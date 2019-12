PM e Guarda Municipal fazem operação em Volta Redonda

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2019, 16:09 horas

Operação tem o objetivo de combater o tráfico de drogas, cumprir mandados de prisão, apreender armas e coibir os chamados ‘rolezinhos’ de motociclistas imprudentes

Volta Redonda – Uma operação da Polícia Militar, junto à Guarda Municipal, com o objetivo de combater o tráfico de drogas, cumprir mandados de prisão, bem como apreender armas e coibir os chamados ‘rolezinhos’ de motociclistas imprudentes, está sendo realizada na tarde deste sábado (28), em alguns bairros de Volta Redonda.

No dia 25 deste mês, um grupo de motociclistas foi flagrado, trafegando pela BR-393, em alta velocidade, fazendo manobras ousadas e arriscadas. Segundo motoristas, algumas motos circulavam empinadas em apenas uma roda e próximas aos demais veículos que passavam pela rodovia. O grupo também circulou por toda a madrugada de natal por diversos bairros em Barra Mansa, Volta Redonda e Barra do Piraí. A maioria circulava sem silenciador, fazendo muito barulho, incomodando os moradores dessas localidades.

Neste sábado, equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal, estão distribuídas entre os bairros Jardim Belvedere (próximo ao Cemitério Portal da Saudade), Santa Cruz e Aero Clube. Segundo a polícia, moradores que residem nas áreas onde a operação está acontecendo, aprovaram a iniciativa.

De acordo com a comandante do 28º BPM, Tenente Coronel Luciana Oliveira, as próximas etapas da operação seguirão em sigilo e acontecerão até o início de 2020.

– Desencadeamos a operação em vários locais de Volta Redonda. É importante mantermos em sigilo, os locais e horários planejados para o sucesso da operação. O objetivo é combater o crime, apreender drogas, armas, cumprir mandados de prisão, além de coibir o chamado ‘rolezinho’ de motociclistas que vêm causando baderna e transtornos à população – explicou.

A comandante reforça que a operação tem o apoio da Guarda Municipal e ressalta a importância das denúncias anônimas. E que, caso seja necessário, que a população entre em contato com a PM através do Disk Denúncia.

– É importante que todos fiquem atentos e que colaborem com a Polícia Militar, que conta com o apoio da Guarda Municipal. Caso alguém passe por uma operação, pedimos que abaixe os vidros, ligue a luz interna do veículo e abaixe os faróis caso a abordagem aconteça a noite. Nosso intuito é proteger a sociedade – finaliza, explicando que a PMERJ está nas ruas e conta com a colaboração da população através de denúncias através do telefone: 08000 260 667.