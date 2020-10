PM e PRF prendem suspeitos de assalto a ônibus na Dutra em Piraí

Matéria publicada em 9 de outubro de 2020, 10:18 horas

Piraí – Quatro suspeitos de assalto a um ônibus na subida da Serra das Araras foram presos, na noite de quinta-feira (08), na Via Dutra, em Piraí. O veículo seguia em direção a São Paulo, na altura do km 207, quando ocorreu o assalto.

Os presos com idades de 27, 28 e 33 anos são da Baixada Fluminense e estavam em um Celta prata com placa de Duque de Caxias. No veículo, foram encontrados réplica de fuzil – airsoft -, um revólver calibre 38, quatro munições do mesmo calibre, três relógios de pulso, 13 celulares e R$ 33.395 em dinheiro.

Um dos suspeitos tentou fugir, se atirando num lago às margens da Dutra, mas foi capturado. Eles foram apresentados à delegacia de Piraí e vão responder por roubo.