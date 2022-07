PM e PRF recuperam veículo furtado

Matéria publicada em 19 de julho de 2022, 18:37 horas

Piraí – Nesta terça-feira (19), uma equipe da Polícia Militar abordou um veículo VW/Gol 1.0, cor preta, com placas do Rio de Janeiro, dentro do município de Piraí. Os agentes solicitaram auxílio da PRF, por se tratar de um veículo com suspeita de clone.

Os policiais militares encaminharam o veículo com o condutor para a 94ª DP (Piraí) para realizar as averiguações, mas, precisavam realizar uma inspeção veicular minuciosa para constatar a clonagem e se chegar ao veículo original, solicitando o apoio da equipe PRF.

Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa pela equipe PRF foram observados vários itens de identificação adulterados, confirmando tratar-se de um clone, sendo o veículo original (veículo apresentado na DP) de mesma marca/cor/modelo, mas, licenciado em Seropédica/RJ, estando com registro de furto em 13/09/2019.

Diante da constatação, foi dada voz de prisão ao condutor, de 25 anos, por receptação de veículo furtado, sendo, também, feito o registro de recuperação do automóvel. O jovem alegou que havia comprado o veículo há uma semana e não sabia que era proveniente de furto.