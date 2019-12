PM e PRF reforçam segurança nas estradas durante Natal e Ano Novo

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2019, 15:30 horas

Rio de Janeiro – Em mais uma ação voltada para valorizar a integração entre órgãos de segurança de diferentes esferas do Poder Público, o plano especial de patrulhamento na malha rodoviária do estado nas próximas duas semanas vai envolver, além do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, outras unidades da Corporação, operacionais e especializadas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e concessionárias de rodovias.

O BPRv definiu o plano de segurança especial a ser empregado nas estradas estaduais para o período de Natal e Ano Novo. Entre os dias 23 de dezembro de 2019 e 02 da janeiro de 2020, serão mobilizados 636 policiais militares e 55 viaturas para atuar em pontos estratégicos e garantir a segurança dos usuários, tanto para evitar acidentes de trânsito como para inibir ações criminosas.

Uma aeronave do GAM (Grupamento Aeromóvel) dará apoio ao esquema de policiamento, sobrevoando as rodovias de maior movimento. O plano prevê ainda a participação de unidades especiais como o BPVE (Batalhão de Policiamento em Vias Especiais) e o RECOM (Rondas Especiais e Controle de Multidões).

Quatro equipes de motociclistas atuarão em trechos das rodovias estaduais, e em áreas da Região Metropolitana e do interior fluminense com maior fluxo de veículos – regiões Serrana, dos Lagos, Costa Verde e Norte e Noroeste.

De acordo com estudo da seção de planejamento do BPRv, durante esse período de Natal e Ano Novo, estarão circulando entre a Região Metropolitana e a Região dos Lagos (principal destino de turistas no verão) cerca de 650 mil veículos. Desses, 250 mil veículos circularão pela Via Lagos.

As unidades operacionais localizadas tanto na Região Metropolitana como interior atuarão também em pontos estratégicos, dentro da estratégia do programa “Viagem Segura”, lançado recentemente pelo Comando da Corporação.

Nas regiões do estado cortadas por rodovias federais (BR-101 Sul, BR-101 Norte, BR-040 e Via Dutra), os policiais militares atuarão em conjunto com os patrulheiros da PRF. Essa atuação conjunta está prevista na parceria inédita no país, iniciada em maio deste ano na rodovia Niterói-Manilha e estendida meses depois para as outras rodovias federais.

No dia 19 deste mês, na sede do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), em Niterói, foi realizada uma reunião com a participação da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e concessionária Arteris Fluminense, responsável pela operação da BR-101 Norte, entre Niterói e Campos dos Goytacazes. Iniciativas semelhantes foram realizadas por comandantes de outros CPAs, cujas jurisdições são cortadas por rodovias federais, como é o caso da Baixada Fluminense, Sul Fluminense e Costa Verde.

O Comando do BPRv recomenda dois procedimentos básicos:

1- Fazer uma revisão mecânica do veículo, com atenção especial para os equipamentos de segurança – sistema de freio, pneus (incluindo estepe), faróis e lanternas, limpadores de pára-brisa, entre outros.

2 – Planejar o horário para utilizar as rodovias, procurando sempre que possível evitar os períodos de rush e, assim, evitar ficar retido em congestionamentos.