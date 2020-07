PM encontra área de preservação ambiental desmatada em Angra dos Reis

Matéria publicada em 5 de julho de 2020, 10:26 horas

Loteamento irregular de 30 mil metros quadrados foi encontrado através de informações passadas através do Disque Denúncia

Angra dos Reis – Policiais militares da Unidade de Policiamento Ambiental (UPAm) Juatinga encontraram um terreno com cerca de 30 mil metros quadrados pertencente à área de preservação permanente, com sinais de crimes ambientais, no sábado (04), no bairro da Serra d´Água, em Angra dos Reis.

O flagrante aconteceu numa localidade conhecida como Fazendinha, após denúncia do Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – sobre desmatamento e loteamento irregular, onde uma testemunha informou aos agentes que um homem, não identificado, costuma aparecer na localidade com frequência, dizendo ser o dono das terras; além de ter o hábito de cortar as árvores indevidamente, inclusive instalando cercas de arame farpado e mourões.

Cientes da informação, os policiais realizaram buscas na localidade, onde foi possível constatar o corte de dezenas de árvores de pequeno e médio portes, supressão de vegetação e parcelamento do solo em uma área de 30 mil metros quadrados pertencente ao Parque Estadual do Cunhambebe. Diante dos fatos e por se basearem no artigo 38 da lei de crimes ambientais, a equipe procedeu à 166ª DP.

Desde o início do ano, o Linha Verde já recebeu 134 denúncias sobre crimes ambientais em Angra dos Reis. Para denunciar, a população pode ligar para o 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda utilizar o aplicativo “Disque Denúncia RJ” para celulares, enviando fotos e vídeos, sempre com a garantia do anonimato.

Com informações do Disque Denúncia *