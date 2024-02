PM encontra grande quantidade de drogas em guarda-roupa, em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar apreenderam nesta segunda-feira (12), 1312 pinos de cocaína no Morro do Gama. Os policiais chegaram ao local através de uma denúncia dando conta de práticas ilícias em um imóvel na rua Expedicionário Jauben Coelho.

Na residência, a tia do criminoso foi abordada pelos policiais e explicou que havia permitido a seu sobrinho morar na casa abaixo da sua. O homem, ao avistar a presença da Polícia, tentou fugir e, embora tenha sido perseguido, conseguiu escapar. Durante a fuga, ele jogou no chão uma mochila preta com uma considerável quantidade de drogas.

Com a permissão da proprietária da casa, os agentes fizeram uma revista e encontraram, no guarda-roupa do traficante, 1312 pinos de cocaína, 640 pedras de crack, 340 tiras de maconha, uma balança de precisão e materiais utilizados para embalar drogas. O material apreendido foi levado para a 88ª Delegacia de Polícia.