PM encontra pistola debaixo de colchão de cama de adolescente

Resende – Um adolescente, de 16 anos, passou a responder na quarta-feira (8), por ato infracional análogo a posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Policiais militares apreenderam uma pistola de calibre 9 milímetros que estava debaixo do colchão da cama, no quarto da casa do rapaz na Avenida A, no bairro Aliança II.

No imóvel foram encontradas também carregador contento 18 munições intactas, 14 dolas de maconha, 50 pinos de cocaína, 294 pedras de crack, celular, rádio e material para embalar drogas. Os PMs chegaram ao local por meio de denúncia que informava que o rapaz seria responsável pela venda de entorpecente na localidade.

A ocorrência da PM foi registrada na Delegacia de Resende.