PM estoura central de distribuição de drogas em Barra do Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2023, 14:42 horas

Traficantes do Rio usavam residência no Centro de Barra do Piraí para armazenar e distribuir drogas para a região

Barra do Piraí – Uma megaoperação do 10° Batalhão de Polícia Militar de Barra do Piraí estourou na manhã desta terça-feira (3), o que pode ser considerado uma das maiores centrais de distribuição de drogas do Comando Vermelho (CV), no Sul Fluminense. Um total de 3600 pinos de cocaína, avaliados em R$ 72 mil, foram encontrados numa casa da Rua Major Ferraz, no centro da cidade. Uma mulher e seu namorado, que seria do bairro do Engenho de Dentro, no Rio, foram presos.

Os policiais chegaram ao endereço depois que o Serviço Reservado (P2) da PM interceptou informações de que traficantes do Rio estariam em Barra do Piraí para fortalecer o tráfico local e aumentar a distribuição de drogas no Sul do Estado.

A operação foi coordenada pela P2 com o apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT). Segundo a PM, os agentes chegaram ao endereço e encontraram uma mulher que foi informada sobre as denúncias sobre o endereço. Ela chegou a negar que no imóvel teria algo de errado, mas em seguida autorizou a entrada da PM na casa. Durante as buscas, os policiais encontraram seu namorado e a grande quantidade de drogas.

O material e os detidos foram levados à 88ª DP de Barra do Piraí. Eles serão autuados por tráfico de drogas.