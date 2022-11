PM ‘estoura’ central do TCP em Porto Real - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de novembro de 2022, 20:52 horas

Uma operação do 37° Batalhão de Polícia Militar de Resende estourou o que pode ser considerado pela PM como o principal centro de preparo e distribuição de drogas do Terceiro Comando Puro (TCP), na região de Porto Real. Os policiais chegaram ao endereço depois de uma investigação do Serviço Reservado (P2), que apontou uma casa na Rua Fortaleza no bairro Village, como suspeita.

No local, os policiais encontraram uma grande quantidade de cocaína, maconha, balanças de precisão, baldes, potes de fermento em pó, centenas de pinos de cocaína.

Ninguém foi preso. O material foi encaminhado à 100ª DP de Porto Real.

As ações em Porto Real fazem parte da Operação Asfixia, iniciada pelo Comando do 5° CPA (Comando de Policiamento de Área).