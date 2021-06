PM estoura depósitos de drogas e prende cinco pessoas em Volta Redonda

Matéria publicada em 14 de junho de 2021, 19:20 horas

Volta Redonda – Agentes do Serviço de Inteligência (P2), do 28º Batalhão da PM, prenderam cinco pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas em Volta Redonda. A ação ocorreu nesta segunda-feira, dia 14, na Rua Barão do Rio Branco, no Jardim Belmonte, onde os agentes estouraram três supostos depósitos de drogas e armas, que funcionavam em três casas da localidade.

Foram apreendidos 2.708 pinos de cocaína, 542 pedaços de maconha, cerca de dois quilos da mesma droga, duas pistolas com carregador. Os PMs acreditam que tenham dado um prejuízo ao tráfico local de aproximadamente R$ 50 mil.

A ocorrência do 28º BPM foi registrada na Delegacia de Volta Redonda.