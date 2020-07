PM estoura refinaria de drogas em Volta Redonda

Matéria publicada em 14 de julho de 2020, 09:55 horas

Volta Redonda – Uma refinaria e depósito de tráfico de drogas foram encontrados nessa segunda-feira (13) por policiais militares do 28º BPM, em Volta Redonda. De acordo com a PM, uma denúncia indicava que um imóvel, localizado na Avenida Retiro, era utilizado pelo ‘braço direito’ do suspeito de comandar o tráfico de drogas na Vila Delgado, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa, para endolação e distribuição das drogas.

A PM esteve no local e apreendeu: 2.830 pinos de cocaína, além de pouco mais de 10kg de cocaína, divididos em sacolas plásticas, sete garrafas aparentemente de éter, aproximadamente 57.000 pinos vazios, aproximadamente 20.000 etiquetas, aproximadamente, 5.000 sacolés vazios, uma balança de precisão, dois liquidificadores, três potes para misturar a droga, quatro peneiras, um rolo de barbante e três rolos de fita adesiva. Ninguém foi preso.

Todo o material foi levado para a 93ª DP (Volta Redonda).