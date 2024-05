PM fará ocupação por tempo indeterminando na Cidade Alegria

Resende – Após um ataque de traficantes do Comando Vermelho (CV) ao trailer da PM na Cidade Alegria, em Resende, na madrugada deste sábado (25), o comandante do 5° CPA (Comando de Policiamento de Área), coronel Ronaldo Martins, reforçou que a PM ocupa a região da Grande Alegria desde a madrugada, logo após o ocorrido.

O coronel também anunciou que, por determinação do CPA, agentes do 28° BPM, estão na região para dar apoio à ocupação por tempo indeterminado. “Não daremos trégua. É inaceitável. Vamos operar até segunda-feira de forma intensa para buscar os autores”, disse Martins ao DIÁRIO DO VALE.

O comandante ainda ressaltou que a motivação é a presença do Bairro Presente que desde sua criação vem dando grandes prejuízos ao tráfico.

Ataque

Durante o ataque ao trailer da PM na Cidade Alegria, por volta de 1h30 da manhã, três policiais do 37° Batalhão de Polícia Militar ficaram feridos e uma viatura que estava no local também foi atingida. Segundo apurado pela reportagem, os policiais teriam sido atingidos de raspão. Eles foram encaminhados para o Hospital de Emergência de Resende e já foram liberados. As barricadas de areia e uma viatura blindada foram fundamentais para garantir a vida dos agentes. Pelo menos 80 cápsulas de fuzil 5.56 foram recolhidas no local.

O ataque do crime organizado teria sido uma retaliação por conta de uma operação da PM na Vila Julieta, na sexta-feira (24), quando um traficante foi preso com drogas e uma pistola. Segundo fontes na área da segurança pública, esse teria sido o maior ataque já registrado contra uma unidade da polícia em Resende.

Operação

De acordo apurado pelo DIÁRIO DO VALE, agentes da Polícia Militar já estão ocupando a região da Cidade Alegria. Por determinação do comandando do 37º BPM, todos os policiais que estavam de folga no batalhão foram convocados. O 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) também enviou policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar e do 28º para ajudar no patrulhamento do local.

A operação na região da Grande Alegria terá prazo indeterminado e a PM está apurando quantos criminosos teriam participado do ataque. Até o momento desta publicação, não tivemos acesso às imagens do ataque.

Matéria em Atualização