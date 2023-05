PM faz cerco a suspeitos de tráfico no Vila Americana; drogas e arma foram apreendidas

Matéria publicada em 7 de maio de 2023, 09:38 horas

Volta Redonda – Na madrugada deste domingo (7), agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) cercaram um Celta Prata, no Vila Americana, em Volta Redonda. Ao notar o carro trafegando em alta velocidade na Radial Leste, no Aero, a patrulha da PM passou a acompanhar o veículo e tentou fazer uma abordagem. Como o motorista não obedeceu às orientações da PM, foram chamados reforços. O Celta foi cercado pela Polícia na Rua Nicarágua. Os ocupantes do veículo tentaram fugir a pé, mas foram alcançados pelos policiais.

Dentro da mochila carregada por um dos suspeitos foram encontradas 347 pedras de crack, uma pedra de maconha, 48 pinos vazios, 01 revólver calibre 38, 06 munições intactas, uma sacola com cerca de 400g de pó branco, 250g de material semelhante a crack, um caderno de anotações, uma balança de precisão, duas peneiras e uma fita adesiva vermelha.

Os dois suspeitos foram conduzidos para a 93ª Delegacia de Polícia (DP), onde foram autuados por tráfico de drogas. O Celta foi conduzido para a DP com auxílio do reboque da Guarda Municipal de Volta Redonda.