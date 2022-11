PM faz grande apreensão de drogas em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de novembro de 2022, 12:28 horas

Ação aconteceu em um dos apartamentos do Minha Casa, Minha Vida, no Santa Izabel

Barra Mansa – Após denúncias de atividades suspeitas ligadas ao tráfico de drogas em um dos apartamentos do Condomínio Minha, Casa Minha Vida, no bairro Santa Izabel, em Barra Mansa, a Polícia Militar realizou uma grande apreensão de drogas e materiais para endolação na tarde deste domingo (27).

No local foram apreendidos dois tabletes de maconha com aproximadamente 1.500 gramas, 47 tiras de maconha, 182 pinos de cocaína, 240 pedras de crack, 5.000 etiquetas para endolação, 20.000 pinos vazios, seis balanças digitais, oito facas e um rádio comunicador.

Segundo a PM, agentes do 28º BPM foram ao local, onde puderam observar pela janela a grande quantidade de material do tráfico dentro do apartamento. O imóvel encontrava-se vazio e não havia registro de nenhum morador. Após a apreensão, o material foi encaminhado para a 90ª DP, onde o caso foi registrado.