PM faz grande operação na Cidade Alegria com apoio do Caveirão - Diário do Vale

PM faz grande operação na Cidade Alegria com apoio do Caveirão

Matéria publicada em 22 de março de 2023, 11:02 horas

Ação faz parte das operações de combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na cidade de Resende

Resende – Por determinação do 5º Comando de Policiamento de Área, agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar com apoio de outros batalhões da região, realizam uma grande operação na manhã desta quarta-feira (22), na região da Cidade Alegria.

A ação, que conta com o uso de um Caveirão e diversas viaturas, faz parte das operações de combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na cidade de Resende. Até o momento não há informações sobre prisões ou apreensões.

Por conta da operação, o acesso a algumas ruas da região está bloqueado. Motoristas de aplicativo de transporte e entregas estão sendo orientados a evitar a localidade. Alguns motoristas contaram que não tem como passar pelo local, sendo preciso dar a volta e passar por Itapuca.

Na última sexta-feira (17), dois homens, um de 38 e outro de 42 anos, foram mortos a tiros, no bairro Baixada Olaria e uma agência bancária foi incendiada, no Centro da cidade.

Atualização

A Polícia Militar divulgou um balanço preliminar da operação que está sendo realizada no bairro Cidade Alegria, em Resende, desde a manhã desta quarta-feira (22). Até o momento, um homem foi preso. Foram apreendidos 94 pinos de cocaína, 89 trouxinhas de maconha, 33 pedras de crack, quatro tonéis de ‘cheirinho da loló’, uma capa de colete, uma mochila, um celular e R$ 2.979,50 em dinheiro.

O DIÁRIO DO VALE segue apurando mais informações.