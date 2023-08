PM faz ocupação no Morro da Caixa D’água após confronto deixar dois mortos

Angra dos Reis – Três criminosos foram baleados e socorridos para o Hospital Municipal da Japuíba na manhã deste sábado (12), durante uma ocupação da Polícia Militar no Morro da Caixa D’água, em Angra dos Reis. Durante a operação, agentes do 33° Batalhão de Polícia Militar, com apoio do 5º CPA (Comando de Policiamento de Área), aprenderam duas escopetas calibre 12, uma pistola 9 mm e uma grande quantidade de maconha e cocaína.

A operação de ocupação por tempo indeterminado foi deflagrada depois de um confronto na madrugada deste sábado no Sapinhatuba II que deixou dois mortos e um ferido, que se encontra internado no Hospital da Japuíba.

A determinação do comando da PM é localizar e prender os autores.