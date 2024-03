PM faz ocupação permanente em bairros de Barra Mansa

Barra Mansa – Agentes do 28° Batalhão da Polícia Militar estão realizando operações, nesta quinta-feira (14), em diversos bairros da de Barra Mansa, com o objetivo de apaziguar a cidade após criminosos atearem fogo em um ônibus no centro da cidade, na última quarta-feira (13).

Em nota, a Polícia Militar esclareceu o objetivo das operações:

“Com fulcro de manter a preservação da ordem e a manutenção incolumidade pública, trabalhando ainda na garantia dos direitos públicos e individuais dos cidadãos de bem, visando promover a sensação de segurança cada vez mais presente em nossa região, o Comando do 28° BPM deflagrou nesta quinta-feira uma operação em alguns bairros da cidade de Barra Mansa.”

Diversas equipes estão em campo realizando abordagens e ocupando pontos sensíveis à segurança pública. As abordagens e revistas estão sendo feitas em busca de armas, drogas e na localização de criminoso procurados pela justiça, nos bairros Eduardo Junqueira, Lazaredo, Vila Delgado e Roberto Silveira.

O prefeito Rodrigo Drable disse exclusivamente ao DIÁRIO DO VALE, sobre o atentado ocorrido na quarta-feira (13):

“Colocaram fogo em ônibus por ter sido perseguido um grupo criminoso, que ostentava armas nas ruas do bairro ano bom. Um dos indivíduos foi a baleado. Não podemos aceitar isso. Não vou aceitar que se torne comum bandido com arma na mão no centro da cidade.”

Desde o ano passado conseguimos o aumento do efetivo da PM, e o acréscimo de viaturas na frota, além do Programa Bairro Seguro, com isso os casos de roubo e furto despencaram. E vamos continuar enfrentando.”

Relembre o caso

Agentes da 90ª DP e da 2ª Companhia do 28º Batalhão de Polícia Militar, estão à procura do homem responsável por atear fogo em um ônibus na noite desta quarta-feira (13), no bairro Estamparia, em Barra Mansa.

Policiais seguem vasculhando câmeras do comércio na região para localizar o autor do ato, considerado pelas forças de segurança como terrorismo. A expectativa é de que as câmeras de um posto de gasolina, onde ele comprou o combustível usado para incendiar o ônibus, ajudem a encontrá-lo.

O caso aconteceu após um suspeito ser baleado na Rua Eduardo Junqueira. Agentes da 2ª Cia de Polícia Militar estavam em patrulhamento quando tiveram sua atenção voltada para um carro saindo de uma área dominada pelo tráfico.

De acordo com os policiais, os ocupantes aparentavam estar nervosos com a presença da viatura e com isso foi dada ordem de parada, que não foi obedecida. O carro empreendeu fuga por cerca de 1,5 km em direção à Rua Eduardo Junqueira, onde o passageiro abaixou o vidro da sua porta, mostrando que empunhava uma arma. Diante da situação, foram feitos disparos na direção do banco do carona do veículo, que parou somente cerca de 200 metros à frente.

Após a parada, o motorista, de 31 anos, desembarcou e notou-se que ele usava tornozeleira eletrônica. Ele se jogou no chão e apontou para outro ocupante do carro, um jovem de 20 anos, que havia sido atingido. O socorro foi acionado e ele foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.

No carro, a PM encontrou uma pistola Glock 9mm, munição e dois celulares.

Advertisement

Segundo apurado pelo DIÁRIO DO VALE, os dois envolvidos no caso têm ficha criminal. O motorista tem três passagens por tráfico de drogas, duas por associação ao tráfico, duas por roubo, uma por ameaça e uma por desobediência. Já o jovem tem passagem por tráfico de drogas.

Em represália à ação da PM, um homem incendiou um ônibus da viação Triecon, que estava estacionado na Avenida Doutor Dário Aragão, no bairro Estamparia. Segundo informações da Polícia, o motorista do coletivo contou que ao parar o ônibus no ponto final, foi abordado por um homem armado que o obrigou a descer. Em seguida, esse suspeito teria ateado fogo no veículo e fugido em direção a Rua Eduardo Junqueira.