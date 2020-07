PM faz operação contra o tráfico de drogas em Angra dos Reis

Matéria publicada em 3 de julho de 2020, 13:06 horas

Angra dos Reis – Policiais do 33º BPM deram início à uma operação contra o tráfico de drogas em Angra dos Reis, na manhã desta sexta-feira (03).

O objetivo da PM é ocupar morros de comunidades localizadas no Centro. Segundo informações, moradores do morro do Abel relataram intenso tiroteio na noite de quita-feira (02).

Até o momento, não há registros do balanço da operação da Polícia Militar no município.