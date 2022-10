PM faz operação contra o tráfico de drogas em Resende

Matéria publicada em 21 de outubro de 2022, 17:02 horas

Resende – Nesta sexta-feira (21) a Polícia Militar realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas em Resende. A ação aconteceu na região da Grande Alegria, Fazenda da Barra e Vincentina. Até o fechamento desta edição, um homem havia sido preso. Também foram apreendidas drogas e uma arma de airsoft.

A PM informou que, no início da operação, houve uma troca de tiros com criminosos na região da Grande Alegria. Ninguém ficou ferido.

Mais de 30 policiais e 15 viaturas participaram da operação, que contou com apoio do Batalhão de Ação com Cães (BAC).