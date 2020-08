PM flagra crime ambiental em Angra dos Reis

Matéria publicada em 15 de agosto de 2020, 13:50 horas

Angra dos Reis – Policiais militares da 4ª UPAm flagraram crime ambiental nesta sexta-feira (14), em Angra dos Reis. A ação aconteceu após denúncia do Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – sobre extração de barro em uma residência no interior de um condomínio em Itanema.

Os agentes foram ao mesmo local há uma semana, na sexta-feira (07), pelo mesmo motivo. Na ocasião, verificaram que o responsável não possuía as licenças necessárias para as obras, mas desta vez, a denúncia informava que o mesmo continuava realizando intervenções no terreno mesmo após a ida dos policiais militares na última semana.

Segundo a equipe da Unidade de Policiamento Ambiental da Juatinga, na residência denunciada, localizada no interior de um condomínio, operários trabalhavam normalmente, sendo observado o corte de talude com remoção de aproximadamente 30 metros cúbicos de barro e pedras e o material então era acondicionado em uma caçamba. Tanto o proprietário do imóvel quanto o síndico do condomínio foram indagados sobre as licenças pertinentes, mas os mesmos não as possuíam. O síndico inclusive, informou que o condomínio dispõe de uma assessoria ambiental, mas não havia sido acionada para o empreendimento ali realizado. Ainda segundo os policiais, o tamanho da área degradada é de 100 metros quadrados e fica nos limites da Área de Proteção Ambiental de Tamoios.

Diante dos fatos, a equipe procedeu à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada com base no artigo 55 da lei de crimes ambientais. Foi confeccionado um auto de constatação em desfavor do responsável pelas obras.

Em Angra dos Reis a população pode denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ” enviando fotos e vídeos, sempre com a garantia do anonimato.