PM flagra crime ambiental em Garatucaia, em Angra dos Reis, após denúncia do Linha Verde

Matéria publicada em 5 de agosto de 2020, 10:01 horas

Angra dos Reis – Uma área desmatada com cerca de 200 metros quadrados foi localizada em Garatucaia, Angra dos Reis, nesta terça-feira (04) após policiais militares terem recebido denúncia de crime ambiental encaminhada pelo Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente.

De acordo com os agentes da Unidade de Policiamento Ambiental da Juatinga, na localidade conhecida como Vila dos Pescadores, na rua da Praia, encontraram no interior de um quiosque na areia da praia, o homem mencionado na denúncia, porém o mesmo informou não ser o responsável pela área da costeira, onde ocorreu o desmatamento com corte de árvores nativas de pequeno e médio porte.

Durante a fiscalização no entorno da área, os policiais identificaram outro suspeito que também acabou negando a autoria do crime, informando apenas que os responsáveis seriam invasores desconhecidos. Diante dos fatos, a equipe procedeu com os dois suspeitos à 166ª DP (Angra dos Reis), onde a ocorrência foi registrada com base no artigo 38 da lei de crimes ambientais.

O Linha Verde solicita a população de Angra dos Reis que continue denunciando crimes ambientais através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”. O anonimato é garantido ao denunciante.