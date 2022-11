PM flagra crime ambiental em Paraty - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de novembro de 2022, 09:40 horas

Paraty – Policiais do Comando de Polícia Ambiental flagraram esse fim de semana, um crime ambiental em Paraty. Eles encontraram uma estrada, que servia como servidão para a Praia da Rosa, com alargamento da via, com aparente uso de máquina retroescavadeira e corte de pedras.

Os agentes chegaram ao local, por meio de denúncia encaminhada pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia (0300 253 1177).

A equipe lotada na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga procedeu até a Rua Dom Pedro, no Corumbê, onde observaram o delito. Foram feitas diligências, mas não foram encontrados os responsáveis pelo fato.

Também não foram encontradas placas indicativas de licenciamento. Os policiais se deslocaram à 167ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

