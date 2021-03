PM flagra crime ambiental no bairro Bonfim, em Angra dos Reis

Matéria publicada em 27 de março de 2021, 15:36 horas

Angra dos Reis – Uma denúncia de crime ambiental no bairro Bonfim, feita ao Linha Verde (0300 253 1177), do programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente, levou policiais militares a constatarem a existência de um local com 500 metros quadrados de área degradada, além da extração de 30 metros cúbicos de pedras, no final da Rua Pedro Eugênio de Oliveira, na sexta-feira (26).

A equipe da 4ª Unidade de Policiamento Ambiental (Juatinga), responsável pela averiguação da denúncia, identificou que, na lateral do local denunciado, havia indícios de nivelamento de greide e corte de talude, sendo que para essa atividade é obrigatório o licenciamento ambiental, de acordo com o decreto 46.890 do Sistema Estadual de Licenciamento Ambiental e demais procedimentos de controle ambiental (SELCA).

No terreno, os policiais militares ainda verificaram a extração irregular de pedras, que eram cortadas e beneficiadas, sendo utilizadas para realizar calçamento do local. Também foi constatado corte de uma árvore de grande porte, aparentemente com uso de motosserra. O material lenhoso vinha sendo fracionado em partes menores acondicionadas dentro do terreno, considerado área de preservação permanente e infringindo a lei 12.651 de 2012, que delimita as áreas de preservação.

Durante diligências, a equipe da 4ª UPAm não identificou nenhum responsável e tampouco placas contendo as licenças pertinentes para as intervenções ali realizadas, procedendo em seguida à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Denúncias

Denúncias sobre crimes contra o meio ambiente podem ser feitas ao Linha Verde do Disque Denúncia, serviço conveniado à prefeitura, por meio da Secretaria Executiva de Segurança Pública, pelo telefone 03000 253 1177 (custo de ligação local) ou pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.