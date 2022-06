PM flagra extração irregular de mineral em Angra dos Reis

Matéria publicada em 8 de junho de 2022, 08:58 horas

Angra dos Reis – Uma denúncia de crime ambiental feita ao Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – levou policiais militares na terça-feira (07) ao bairro Bracuí, em Angra dos Reis, onde identificaram indícios de extração irregular de substância mineral.

Em cumprimento a ordem de policiamento a fim de averiguar a denúncia, policiais da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga estiveram na Travessa das Andorinhas onde verificaram que havia extração de areia às margens de um curso de água, totalizando aproximadamente 20 metros cúbicos de recursos minerais acondicionados, degradando uma área com cerca de 300 metros quadrados.

A equipe da 4ª UPAm realizou diligências no entorno a fim de identificar o autor do crime, mas não encontraram nenhum suspeito, tampouco placas indicativas de licenciamento, infringindo desta forma a lei 12.651 de 2012, no artigo 4º, que delimita as áreas de preservação permanente, além do Decreto Estadual 46.890 do Sistema Estadual de Licenciamento Ambiental e demais Procedimentos de Controle Ambiental (SELCA), que versa sobre as atividades que requerem licenciamento ambiental no âmbito do Estado do RJ.

Diante dos fatos, os policiais procederam à delegacia da cidade, onde a ocorrência foi registrada.

O Linha Verde reforça a solicitação para que a população continue denunciando crimes ambientais através do telefone 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local), além do APP “Disque Denúncia RJ” disponível para celulares. Por essa modalidade, o denunciante pode enviar fotos e vídeos, com a garantia do anonimato. É possível denunciar também através da página do Linha Verde no facebook, www.facebook.com/linhaverdedd ou ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Lembrando que em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.