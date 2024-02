PM flagra homem com tornozeleira traficando drogas em Paraty

Paraty – Agentes da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prenderam nesta sexta-feira (16) um homem de 26 anos. Ele, que usava tornozeleira eletrônica quando foi detido, foi localizado na Estrada do Ribeirinho, no Matadouro, com 40 pinos e 38 ziplocs de cocaína, além de sete pedras de crack. Ele foi conduzido à 167ª Delegacia de Polícia (Paraty), onde o caso foi registrado.