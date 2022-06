PM flagra local de reciclagem que funcionava ilegalmente

Matéria publicada em 11 de junho de 2022, 08:14 horas

Angra dos Reis – Com o auxílio de uma denúncia encaminhada pelo Linha Verde (0300 253 1177) – o Disque Denúncia do Meio Ambiente – policiais militares da 4ª Unidade de Policiamento Ambiental identificaram na sexta-feira (10) uma reciclagem operando sem as devidas licenças em Angra dos Reis, na Costa Verde.

De acordo com agentes da 4ª UPAm, a equipe procedeu à Rua Ilha Senhor do Bonfim, na Ribeira, onde segundo a denúncia, haveria um ferro velho e no local, ocorreria despejo de óleo e solvente diretamente ao solo.

Assim que chegaram com objetivo de fiscalizar o empreendimento, foram recebidos pelo responsável do local, que, quando questionado acerca dos licenciamentos pertinentes para aquela atividade, informou que já havia solicitado à Prefeitura de Angra dos Reis a licença de operação, mas a mesma não havia sido entregue.

Os policiais então explicaram que dessa forma ele estaria infringindo o artigo 54 da lei de crime ambientais, já que no local havia latas de tintas e embalagens de óleo, ferros, plásticos e lixo comum, acondicionados ao solo, além de um pequeno curso de água que passava pelo local, degradando uma área com cerca de 400 metros quadrados.

Por não ter apresentado a documentação necessária, o dono do empreendimento foi encaminhado à delegacia da cidade, onde a ocorrência foi registrada. Vale frisar que em abril do ano passado, também após denúncias feitas ao Linha Verde, a polícia militar já tinha ido ao local e quando um homem que estava no local foi questionado sobre as autorizações para reciclagem de sucatas e alumínio, ele, na ocasião, informou que não possuía nenhuma documentação.

O Linha Verde reforça a solicitação para que a população continue denunciando crimes ambientais através do telefone 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local), além do APP “Disque Denúncia RJ” disponível para celulares. Por essa modalidade, o denunciante pode enviar fotos e vídeos, com a garantia do anonimato. É possível denunciar também através da página do Linha Verde no facebook, www.facebook.com/linhaverdedd ou ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Lembrando que em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.