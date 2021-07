Matéria publicada em 22 de julho de 2021, 11:07 horas

Segundo a Polícia Militar, parte do material estava dentro de um imóvel alugado, usado para refinaria

Três Rios – Policiais do 38º Batalhão prenderam, na noite dessa quarta-feira, 21, dois homens de 27 e 42 anos, suspeitos de tráfico e associação ao tráfico de drogas. Além das prisões, foi apreendido farto material entorpecente, uma arma, munições e grande quantia de dinheiro. O flagrante aconteceu na Rua Padre Solano, no bairro Vila Isabel. A ocorrência foi registrada na 108ª DP.

Ao todo, foram apreendidos: 2,180 kg sacolés de cocaína; 3,251 kg de maconha; um revólver calibre 38, 09 munições calibre 38, intactas; R$ 15.000,00 em espécie; uma caminhonete; um celular; vasto material de endolação; balança de precisão e uma prensa hidráulica.

De acordo com a PM, o flagrante foi possível após denúncia de tráfico. Após cerco, parte do material foi encontrado com a dupla durante abordagem. A PM relatou que outra parte do material foi encontrada na casa de um dos suspeitos, que autorizou a entrada das equipes da Patamo I, II no imóvel. Após o flagrante, foi dado voz de prisão aos suspeitos, que confessaram usar a residência alugada no endereço como depósito e refinaria de entorpecentes.

A dupla foi encaminhada para delegacia da cidade para medidas cabíveis. Os suspeitos foram autuados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas) e porte ilegal de arma de fogo, e permanecem presos, à disposição da Justiça.