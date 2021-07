Matéria publicada em 11 de julho de 2021, 09:22 horas

Piraí – A Polícia Militar instaurou inquérito para investigar melhor as circunstâncias morte do policial Allan da Silva Vigna, de 32 anos, durante o Curso de Operações Especiais (Coesp), do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Ele teve um mal súbito, na sexta-feira (8), quando participava de uma travessia aquática em Ribeirão das Lajes, em Piraí.

A assessoria de imprensa da PMERJ informou que Allan foi imediatamente socorrido pela equipe de instrução e recebeu atendimento dos profissionais de saúde que acompanham o curso, mas não respondeu aos estímulos dos procedimentos de primeiros socorros. O corpo da vítima foi levado Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, onde foi feita a necropsia.

A morte do policial também foi registrada na Delegacia de Piraí.