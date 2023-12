PM interdita bingo clandestino em Angra dos Reis

Angra dos Reis – Policiais militares, com informações fornecidas pelo Disque Denúncia Angra (0300-253-1177), interditaram na manhã desta quinta-feira (14), um bingo clandestino em pleno funcionamento na Rua União, no Areal, em Angra dos Reis,

Policiais receberam informações sobre uma loja com porta meia aberta, onde estaria sendo realizado jogo do bicho e jogos de azar. Os agentes foram até o local e conseguiram interditar o bingo clandestino. No local foram apreendidas: duas máquinas de caça-níquel, duas máquinas de jogo do bicho, R$ 25 reais em espécie, um caderno de anotações e canhotos de apontamento do jogo do bicho.

O responsável pelo local e material apreendido foram levados para a sede da 166ª DP (Angra dos Reis). O dono do estabelecimento foi atuado no Artigo 50 (Lei das Contravenções Penais) e depois foi liberado.

Quem tiver informações sobre a localização de bingos clandestinos, pode informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

• Central de atendimento: 0300-253-1177 ou (21) 2253 1177

• WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

• Aplicativo: Disque Denúncia RJ