PM já entregou mais de mil câmeras portáteis aos policiais da região - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de dezembro de 2022, 11:27 horas

Equipamentos estão acoplados aos uniformes dos agentes. Objetivo é garantir mais eficácia e transparência nas abordagens

Sul Fluminense – Mais de mil câmeras de uso corporal foram entregues aos policiais que compõem o 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) – responsáveis pelo 10º BPM (com sede em Barra do Piraí); 28º BPM (Volta Redonda); 33º BPM (Angra dos Reis); 37º BPM (Resende); além da Companhia Independente a PM de Paraty. Ao todo, abrangem 20 cidades, cerca de 2 mil policiais militares e 1.348.000 de moradores. As informações foram repassadas ao DIÁRIO DO VALE pela Secretaria de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

A assessoria do órgão, por meio de nota, também informou que novas viaturas e motocicletas serão distribuídas para todas as 36 regiões do estado, respeitando critérios estratégicos e análises técnicas conduzidas pela corporação. A nota ressaltou que as novas aquisições fazem parte de um pacote de 513 viaturas e que, até o final deste ano, serão entregues 305 destes veículos e 61 motocicletas.

Os 15 veículos pesados, sendo cinco retroescavadeiras, cinco caminhões-prancha e cinco caminhões basculantes, serão distribuídos às unidades que atuam na Região Metropolitana, sob a coordenação dos CPAs (Comando de Policiamento de Área), além do COE (Comando de Operações Especiais).

De acordo com o governador Cláudio Castro, o objetivo do reforço é melhorar a qualidade de trabalho e segurança dos policiais militares e a vida de toda a população. Ele destacou o valor de R$ 300 milhões em equipamentos modernos, o que vai ajudar na redução da criminalidade.

– Esta entrega é muito importante. Investir em Segurança Pública é garantir o direito de ir e vir da população. Uma polícia bem treinada e bem equipada resulta em um trabalho melhor para toda a sociedade. E é isso que a gente quer – enfatizou o governador.

Como funcionam as câmeras portáteis:

– Ficam presas em um totem onde as baterias são carregadas;

– É designado a um só agente, que precisa desbloqueá-lo com reconhecimento facial;

– O sistema reconhece o policial e solta a câmera, que já começa a gravar e a transmitir para o Centro de Comando e Controle;

– A autonomia do aparelho é de 12 horas;

– Por padrão, o aparelho grava em média resolução, e as imagens ficam armazenadas por 60 dias;

– Há a possibilidade, porém, de ativar o modo HD: nesse caso, as imagens são registradas em alta definição e ficam salvas em uma nuvem por até um ano;

– Tanto o policial em ação quanto o agente que estiver acompanhando do Centro podem acionar o HD;

– Os órgãos de controle, como as corregedorias, Defensoria e o Ministério Público, poderão pedir as imagens.