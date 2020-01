PM liberta dois homens feitos reféns por traficantes no bairro Roma

Matéria publicada em 17 de janeiro de 2020, 08:00 horas

Volta Redonda – A Polícia Militar libertou dois homens que eram mantidos reféns por traficantes de uma facção criminosa, que comanda a venda de drogas no complexo Roma, na madrugada desta sexta-feira, dia 17. Um ex-policial militar e um motorista de aplicativo foram encontrados em uma área de mata, ao lado de um condomínio do projeto “Minha Casa, Minha Vida”. A dupla estava amarrada e com escoriações quando foi encontrada, na noite desta quinta-feira.

A polícia chegou ao caso após receber denúncias anônimas, de que dois homens eram mantidos reféns por traficantes do local. Os reféns foram libertados e levados para a delegacia, onde devem prestar maiores esclarecimentos sobre o crime.