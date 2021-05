PM localiza terreno onde ocorria extração mineral de forma irregular

Matéria publicada em 31 de maio de 2021, 14:58 horas

Angra dos Reis – Policiais Militares apreenderam nesta segunda-feira, dia 31, duas marretas, duas macetas, uma picareta, uma cavadeira, dez ponteiros em um terreno na Lambicada, onde ocorria extração irregular de substância mineral, em Angra dos Reis. Os agentes descobriram o crime ambiental, por meio de informação que foi encaminhada pelo programa Linha Vede (0300 253 1177), do Disque Denúncia.

De acordo com os PMs, quando estavam em patrulhamento para averiguar as informações do Linha Verde, tiveram a atenção voltada para um homem que realizava o corte de pedras na BR-101 (Rodovia Rio-Santos), altura do quilômetro 474.

Os policiais então procederam ao local onde constataram cerca de 5 metros cúbicos de extração mineral, sendo utilizados métodos e técnicas manuais para o corte das pedras, infringindo a lei 12.651/12, que em seu artigo 4º, trata de áreas de preservação permanente.

Ao ser indagado pela equipe da UPAm sobre as licenças pertinentes, o suspeito informou ter sido contratado para a realização do serviço, mas após contato telefônico com o responsável, os policiais foram informados de que não havia nenhuma autorização pertinente.

Diante dos fatos, os policiais apreenderam todo o material e levaram para 166ª DP (Angra dos Reis), onde a ocorrência foi registrada com base no artigo 55 da lei de crimes ambientais.

Em Angra dos Reis, a população pode denunciar qualquer crime contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia, através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local), pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ” para celulares, ou ainda pelo site www.disquedenuncia.org.br. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.