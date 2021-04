PM morre em acidente de trânsito na BR-393

Matéria publicada em 24 de abril de 2021, 08:00 horas

Colisão entre a moto da Polícia Militar que o agente conduzia e um carro aconteceu no km 238, em Vassouras; motocicleta foi atingida por carreta momentos depois

Sul Fluminense – Um policial militar, de 41 anos, lotado no 10º BPM, em Barra do Piraí, morreu em um acidente de trânsito na noite dessa sexta-feira (23) na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Vassouras. O caso foi registrado na 95ª DP.

Segundo a PRF, o PM retornava de Miguel Pereira na motocicleta da Polícia Militar, quando se acidentou no trevo de acesso a Mendes, na altura do km 238. A moto que ele pilotava foi atingida por um Corsa, posteriormente lançada contra uma carreta que passava na rodovia. O PM morreu na hora.

A PRF informou que a perícia da Polícia Civil foi feita às 22:48 e, após remoção do corpo, o trânsito foi liberado. O condutor do Corsa foi encaminhado com ferimentos ao HUV (Hospital Universitário de Vassouras).