PM morto em Angra será sepultado em Valença nesta segunda - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de fevereiro de 2023, 23:49 horas

Cabo Figueira foi baleado na cabeça e chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu

Angra dos Reis – Dois agentes do 33° Batalhão de Polícia Militar de Angra dos Reis, que atuam na UPP Frade, foram baleados durante uma emboscada de traficantes da região ‘Casinhas do Bracuí’, na noite deste sábado, dia 25.

Os cabos Fernando Figueira e Custódio estavam em serviço quando foram atacados por traficantes ligados ao Comando Vermelho.

Os dois foram socorridos para o Hospital Municipal da Japuíba. Segundo informações, o cabo Figueira não resistiu aos ferimentos. Ele teria sido atingido na cabeça por um dos disparos. O outro policial, também baleado, passa bem.

Lotado no 33° BPM, cabo Figueira é da cidade de Valença.

Em nota, o comando da Polícia Militar lamentou a morte do cabo Figueira. Ele ingressou na Corporação no ano de 2012. Ele tinha 34 anos e deixa um filho de 12 anos. O corpo chegará na capela mortuária de Valença por volta de meia noite e o sepultamento será às 17h desta segunda-feira (27) no Cemitério do Riachuelo, na Rua Coronel Cardoso, Centro, em Valença.