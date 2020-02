PM persegue motorista com sinais de embriaguez na Vila Santa Cecília

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2020, 13:25 horas

Volta Redonda – As ruas dos bairros Vila Santa Cecília e Laranjal ficaram parecidas com cenário de filmes de cinema, tipo “Velozes & Furiosos”. Uma perseguição foi registrada entre a Polícia Militar e um motorista que apresentava com sinais de embriaguez, dirigindo um Corolla que tentou fugir de uma abordagem.

Uma equipe da polícia se deparou com o veículo de passeio próximo a Escola Técnica Pandiá Calógeras, quando percebeu que o motorista fez uma manobra brusca ao passar próximo da viatura. O condutor não obedeceu a ordem de parada e começou a fugir em direção à região central da Vila Santa Cecília, pela Rua 41-C, próximo ao Hospital das Clínicas.

Segundo os policiais, o Corolla estava executando manobras arriscadas até chegar no semáforo da Rua 41-C, que estava congestionada devido ao sinal vermelho. Um dos agentes desceu do veículo para se aproximar do motorista, porém o sinal abriu e ele voltou a fugir. O agente realizou um disparo de advertência em direção a um córrego.

Os agentes relatam que o motorista do Corolla não ficou intimidado e continuou a fuga, “jogando o carro na direção de outros veículos a fim de abrir caminho”. A perseguição teve auxílio de outra viatura da PM e só teve fim no bairro Laranjal, próximo a residência do motorista embriagado, que não portava documentos e alegava ser médico.

O caso está sendo analisado pela 93ª DP (Volta Redonda). A polícia informou que o homem detido possui duas passagens na delegacia por situação idêntica.