PM prende 4 suspeitos de tráfico em Volta Redonda

Volta Redonda – Quatro homens foram presos com drogas por agentes da Polícia Militar na tarde de terça-feira (12) na Rua do Contorno, no bairro Belo Horizonte, em Volta Redonda.

Com o quarteto foram apreendidos 350 pinos de cocaína, 124 sacolés de maconha, 72 pedras de crack, 10 frascos de lança-perfume, uma mochila e R$ 102,00 em espécie.

Os suspeitos foram encontrados após os policiais receberem informações sobre um ponto de tráfico de drogas. Os agentes realizaram um cerco no local e conseguiram deter e algemar os quatro homens que estavam com os entorpecentes em uma mochila.

Os homens e o material apreendido foram levados para a 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada.