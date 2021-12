PM prende  chefe do tráfico de drogas em Paraty

Matéria publicada em 11 de dezembro de 2021, 08:56 horas

Paraty – Agentes do Serviço Reservado (P2), do 33º Batalhão da PM, prenderam, nessa sexta-feira, dia 10, um dos chefes do tráfico de drogas do bairro Condado, em Paraty. O suspeito foi localizado pelos policiais, pilotando uma moto. Ele seguia em direção de um hotel daquela cidade, onde teria um encontro amoroso.

Os PMs explicaram que, a facção criminosa a qual o suspeito integra tem conexão com traficantes dos complexos da Penha, Alemão e Jacarezinho, no Rio. Além disso, o preso estaria envolvido no desaparecimento de Igor Coelho, que foi visto pela última vez no dia 26 de outubro deste ano, saindo de uma pizzaria também em Paraty.

O suspeito tinha mandados de prisão por tráfico de drogas, resistência e lesão corporal. Ele foi levado para a 167ª DP (Paraty).