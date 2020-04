PM prende dois após troca de tiros em Volta Redonda

Matéria publicada em 12 de abril de 2020, 07:13 horas

Volta Redonda – Duas pessoas foram presas, no fim da tarde deste sábado (11), em Volta Redonda. Os dois homens teriam trocado tiros com policiais militares, durante uma operação no bairro Jardim Belmonte.

Segundo os policiais, um dos suspeitos preso estava com uma pistola. O outro vestia uma roupa camuflada, típica de franco atirador, e conseguiu se desfazer de uma arma.

A PM tentou cercar um grupo de cinco pessoas, mas todos fugiram por uma área de mata, que liga ao bairro Padre Josimo.