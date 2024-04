PM prende dois homens na Vila Maria, em Barra Mansa

Ambos os suspeitos foram conduzidos à 90ª Delegacia de Polícia, onde foram tomadas as medidas cabíveis. As investigações sobre o caso estão em andamento.

A abordagem ocorreu após a guarnição receber informações de que o homem de 23 anos estava com um mandado de prisão em aberto e era suspeito de envolvimento no crime. Ao ser questionado sobre a posse da arma utilizada, o suspeito indicou que pertencia a outro homem, de 29 anos, levando os policiais até a residência deste último.

Barra Mansa – A Polícia Militar prendeu nesta sexta-feira (5), dois suspeitos de participação em uma tentativa de homicídio no bairro Vila Maria. Contra um deles, de 23 anos, já havia um mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio. A detenção dos suspeitos aconteceu na Rua Oreste Vieira Fonseca, no Vila Maria.