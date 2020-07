PM prende dois suspeitos com droga e espingarda

Matéria publicada em 29 de julho de 2020, 07:52 horas

Barra Mansa – Policiais militares prenderam dois suspeitos de tráfico de drogas, na noite desta terça-feira, 28, em Barra Mansa. Com a dupla, também foi apreendida uma espingarda e farta quantidade de maconha.

A operação aconteceu no Loteamento da Carlinda, no bairro Cotiara, onde um imóvel estaria sendo utilizado para embalar drogas. No local, os PMs encontraram os dois suspeitos, a espingarda pendurada na parede e 191 trouxinhas de maconha.