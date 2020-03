PM prende dois suspeitos de tráfico de drogas em Volta Redonda

Matéria publicada em 14 de março de 2020, 14:56 horas

Suspeitos foram abordados enquanto faziam viagem em veículo de transporte por aplicativo, no Retiro

Volta Redonda – Dois homens, de 20 e 19 anos, foram presos nesta sexta-feira, 13, por policiais do 28º BPM, na Avenida Sávio Gama, no Retiro, em Volta Redonda, suspeitos de tráfico de drogas. Com os suspeitos, 60 trouxinhas de maconha e um aparelho celular foram encontrados.

Tanto as prisões, quanto as apreensões foram possíveis, após a PM, durante patrulhamento, observar um veículo, modelo Renault Sandero, passando pelo trecho, tendo os ocupantes em atitude suspeita. Após abordagem, um dos ocupantes foi visto pelos agentes dispensando uma sacola com a droga. O segundo suspeito foi visto fugindo em seguida. A PM, após perseguição, conseguiu alcançá-lo.

A PM informou que após a abordagem, buscas foram feitas no interior do veículo e que nada de ilícito foi encontrado. O motorista informou ser motorista de aplicativo de transporte, e que apenas iria fazer uma corrida em direção ao bairro Califórnia. Após o flagrante, todos foram encaminhados para a 93ª DP (Volta Redonda). Os suspeitos foram autuados e presos. O motorista de aplicativo foi ouvido como testemunha e liberado em seguida.