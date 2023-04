PM prende dupla por tráfico de drogas em Barra Mansa

Matéria publicada em 29 de abril de 2023, 11:54 horas

Barra Mansa – Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar, prenderam na manhã desta sexta-feira (28), dois jovens de 24 e 22 anos, por tráfico de drogas em Barra Mansa. O fato aconteceu na Rua Fortaleza, no bairro Getúlio Vargas.

Os policiais verificavam denúncia de que estariam traficando no bairro, quando avistaram os dois jovens. Ao notar a aproximação dos agentes, a dupla tentou fugir, mas acabou sendo presa.

Com eles, foi apreendida uma mochila com 64 pinos de cocaína, 11 tabletes de maconha, quatro sacolés de ecstasy, 20 pedras de crack, uma gandola camuflada do Exército Brasileiro, um celular e R$ 86.

Ao serem abordados, um deles alegou ser o gerente do tráfico na área.

Os dois foram encaminhados para a 90º DP, onde permaneceram presos.