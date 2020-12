PM prende dupla suspeita de dar notas falsas no comércio de Volta Redonda

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2020, 16:57 horas

Volta Redonda – Policiais militares prenderam na madrugada desta quinta-feira, dia 3, dois homens suspeitos de estarem dando notas falsas no comércio de Volta Redonda. Os agentes foram procurados por um comerciante que disse ter recebido cédulas falsas da dupla.

Os suspeitos, que estava em um Mitsubishi Lancer, foram localizados na Vila Santa Cecília. No veículo, os policiais apreenderam seis notas de R$ 200, uma máquina get de cartão de crédito, um cigarro de maconha, uma caneta detectora de notas falsas, além de US$ 1, e outras cédulas com vários valores em real.

Os suspeitos e as supostas notas falsas foram levadas para a Delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda.