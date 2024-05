PM prende em Barra Mansa traficante de São Gonçalo

Barra Mansa – A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira (28), durante uma operação no bairro Vila Elmira, em Barra Mansa, um homem apontado como traficante de drogas ligado à facção criminosa Comando Vermelho (CV). A ação foi conduzida por uma guarnição do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), GAT 2, que agiu com base em informações dando conta de que criminosos do Rio de Janeiro estavam no local, ostentando armas e coagindo moradores.

Os policiais, durante patrulhamento no bairro, avistaram um homem em atitude suspeita, que ao perceber a presença dos policiais tentou fugir, correndo para o interior de um imóvel na Rua João Maciel. Durante a fuga, ele escondeu uma pistola embaixo de uma sacola preta. O criminoso foi abordado e, após revista pessoal, foi encontrado com ele um telefone celular, R$187,00 em dinheiro e, no local onde escondeu a arma, uma pistola Kanik, modelo TP9SF, calibre 9mm, com a numeração suprimida e carregada com 19 cartuchos intactos.

Aos policiais, o homem confessou ser traficante, morador de São Gonçalo, e revelou que estava em Barra Mansa há cerca de dois meses. Ele foi beneficiado com a ‘saidinha’ de Natal e não retornou à prisão. Embora negasse estar traficando em Vila Elmira, o homem revelou que utilizava uma residência próxima para armazenar drogas.

Com esta informação, a guarnição se dirigiu à residência situada na Travessa Sebastião Carlos Alvarenga. Na casa, desabitada e sem móveis, foram encontrados diversos sacos plásticos contendo um total de 916 eppendorfs de cocaína, divididos em três tipos com diferentes inscrições e valores, além de R$10,00 em espécie, sete munições intactas de calibre 9mm e um caderno de anotações referentes ao tráfico de drogas.

Diante das evidências, foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido, junto com o material apreendido, para a 90ª Delegacia de Polícia (DP), onde foram tomadas as medidas cabíveis.