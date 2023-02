PM prende em Paraty homem com mais de um quilo de maconha e 216 pinos de cocaína - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de fevereiro de 2023, 19:39 horas

Paraty – Policiais militares da 2ª Companhia Independente de Policia Militar (2ª CIPM), do 5º Comando de Policiamento de Área (5ª CPA), com informações repassadas pelo Disque Denúncia, prenderam na tarde desta segunda-feira (20), na Rua Tenente de Souza, no bairro Chácara, em Paraty, um homem de 23 anos, suspeito de tráfico de drogas. No imóvel em que ele estava os PMs apreenderam aproximadamente 1,3 quilo de maconha e 216 pinos de cocaína.

Os policias receberem a informação de que no endereço mencionado, o homem estaria praticando tráfico de drogas. Chegando próximo ao local, os policiais ficaram vigiando a movimentação, onde foi constatada a denúncia. Os agentes então abordaram o homem, que permitiu a revista na residência, e indicou o local do armazenamento das drogas, que ficava sob um armário na cozinha.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminha à delegacia da Polícia Civil de Paraty (167ª DP), onde foi autuado por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. De acordo com a polícia, ele já tinha anotações criminais pelo mesmo delito.