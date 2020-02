PM prende homem com arma e munições após perseguição em Paraty

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2020, 09:03 horas

Paraty- Um homem foi preso na sexta-feira (14) com arma, munições e carregador na Rua André Rebouças, no bairro Mangueira, em Paraty. Os policiais chegaram até a localidade através de denúncia anônima e se depararam com dois suspeitos em uma moto preta, que tentaram fugir.

Durante a perseguição, um dos suspeitos foi preso com uma pistola, calibre 9 mm, nove munições do mesmo calibre e um carregador de pistola.

O suspeito e os materiais apreendidos foram levados para a 167ª DP (Paraty).